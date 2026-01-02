Tragedia di Capodanno in Svizzera. Sindaca Cattolica: "Vicini ad Eleonora e alla sua famiglia"

"Le siamo accanto con tutto il cuore" dice la Sindaca "Così come siamo accanto a tutti i giovani e alle famiglie colpite da questa tragedia"

“È una tragedia immane, devastante, che ha spezzato tantissime giovani vite in un momento che doveva essere solo di spensieratezza e di gioia. Sono ore di profondo dolore e angoscia. Conosco la famiglia di Eleonora, voglio esprimere la mia personale vicinanza e quella di tutta la nostra comunità a Eleonora, ai suoi genitori e a tutti i suoi famigliari”. Così la Sindaca Franca Foronchi sulla tragedia di Capodanno in Svizzera. “Stiamo sperando con loro affinchè si riprenda il prima possibile. Eleonora è una ragazza e veterinaria appassionata, promotrice di eventi legati ai cavalli e alla natura. Le siamo accanto con tutto il cuore. Così come siamo accanto a tutti i giovani e alle famiglie colpite da questa tragedia”.