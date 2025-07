Tragedia in A1: morta anche la madre della piccola Summer

Silvana Visconti non ce l’ha fatta. Nell’incidente già deceduti i genitori, la sorella e la figlia di 4 anni

È stata avviata la procedura di accertamento di morte cerebrale per Silvana Visconti, 37 anni, ricoverata in condizioni disperate all’ospedale di Careggi dopo il terribile incidente avvenuto martedì scorso sull’A1, nella galleria di Base, vicino Firenze.

Silvana è la madre della piccola Summer, la bimba di 4 anni deceduta il giorno dopo lo schianto all’ospedale Meyer. Nell’impatto erano morti sul colpo anche i genitori di Silvana, Mauro Visconti (69 anni) e Nydia Albuquerque Basulto (65), insieme alla sorella Carla Stephany Visconti (39).

La famiglia, originaria di Gravellona Toce (VB), viaggiava su una Fiat Panda diretta a nord, quando l’auto si è fermata in corsia di marcia, forse per un guasto. Mentre alcune vetture sono riuscite ad evitarla, un camion ha centrato la Panda in pieno.

Grande il dolore nella comunità piemontese. Il sindaco Gianni Morandi ha parlato di “una tragedia che colpisce tutti” e ha annunciato il massimo sostegno ai parenti. Si attendono ora decisioni su eventuali autopsie per chiarire la dinamica dell’incidente e per definire tempi e modalità dei funerali.