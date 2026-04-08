Tragedia in Trentino, muore 12enne: donati gli organi

Studente a Cesena e appassionato di sport, Mathias praticava pallavolo e sci ed era cresciuto in una famiglia molto legata al mondo sportivo

Profondo dolore tra Cesena e Ravenna per la scomparsa di Mathias Tonti, 12 anni, morto dopo un incidente sugli sci avvenuto venerdì a San Martino di Castrozza.

Il ragazzo, in vacanza con la famiglia per le festività pasquali, è caduto in mattinata lungo una pista, battendo violentemente la testa. Soccorso immediatamente e trasportato in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento, è stato operato d’urgenza ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri.

Studente a Cesena e appassionato di sport, Mathias praticava pallavolo e sci ed era cresciuto in una famiglia molto legata al mondo sportivo.

La famiglia ha scelto la donazione degli organi: «Era un ragazzo speciale, continuerà a vivere attraverso gli altri», il ricordo dei genitori, che hanno ringraziato soccorritori e personale sanitario.

I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni nella chiesa di San Mauro in Valle.