Tragedia in Trentino, muore a 15 anni in un incidente promessa del pattinaggio

Travolta da un camion mentre andava a scuola

Dolore e sgomento in Trentino per la morte di Matilda Ferrari, 15 anni, giovane promessa del pattinaggio su ghiaccio. La ragazza è stata investita questa mattina da un camion a Giustino, in Val Rendena, mentre si stava recando alla fermata dell’autobus che l’avrebbe portata a scuola.

L’impatto, avvenuto lungo la strada principale, è stato violentissimo: nonostante il tentativo dell’autista del mezzo pesante di frenare, per la giovane non c’è stato nulla da fare. L’uomo, sotto shock dopo l’accaduto, si è sentito male ed è stato trasferito all’ospedale di Trento per accertamenti.

Matilda frequentava il secondo anno dell’istituto Don Guetti di Tione, indirizzo economico. La notizia della sua morte ha sconvolto compagni e insegnanti: la scuola ha immediatamente attivato un servizio di supporto psicologico per aiutare i ragazzi ad affrontare il trauma.

Oltre all’impegno scolastico, Matilda coltivava una grande passione sportiva. Era infatti considerata una promettente atleta del pattinaggio artistico su ghiaccio, disciplina nella quale si era già distinta per talento e dedizione.

L’intera comunità della Val Rendena si è stretta attorno alla famiglia, colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa.