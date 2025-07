Tragedia nei cieli della Russia: precipita un aereo con 49 persone a bordo, nessun sopravvissuto

Un Antonov An-24 della compagnia Angara Airlines si è schiantato in una zona montuosa vicino a Tynda, nell'Estremo Oriente russo

Un grave disastro aereo ha colpito oggi l'Estremo Oriente russo: un velivolo passeggeri Antonov An-24, operato dalla compagnia Angara Airlines, è precipitato in una zona montuosa nei pressi della cittadina di Tynda, in Siberia. A bordo c’erano 49 persone, tra cui cinque bambini e sei membri dell’equipaggio. Nessuno è sopravvissuto.

Il volo era decollato alle 7:36 ora locale da Khabarovsk diretto a Blagoveščensk, ma ha perso il contatto radio con i controllori poco prima dell’atterraggio. I resti dell’aereo sono stati individuati in fiamme su un pendio impervio, a circa 15 chilometri da Tynda. Le autorità hanno confermato l’impossibilità di raggiungere la zona in elicottero a causa del terreno difficile.

Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente, né su eventuali segnali di emergenza lanciati dal velivolo. L’Antonov An-24, un modello bimotore di epoca sovietica, è ancora in uso in diverse regioni remote della Russia per voli interni. Le ricerche proseguono, ma le speranze di trovare superstiti sono ormai svanite.