Tragedia nel Bolognese : travolto e ucciso lo zio di Laura Pausini

Caccia al pirata della strada

Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini, è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre percorreva in bicicletta gli Stradelli Guelfi, nel Bolognese. L’automobilista, alla guida di una Opel Astra, non si è fermato a prestare soccorso ed è ora ricercato dalle forze dell’ordine attraverso le telecamere della zona.

L’uomo, ex barbiere e compositore, nonostante i tentativi di rianimazione del 118, è deceduto sul posto. La notizia ha suscitato grande commozione a Solarolo, paese natale della cantante, dove la sindaca ha espresso cordoglio alla famiglia Pausini.