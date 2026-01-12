Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: avevano 57 e 17 anni

Probabile intossicazione da monossido di carbonio all’origine del decesso. Le vittime sono Paolo Foglino, ristoratore di Alba, e il figlio Francesco

Tragedia nel Cuneese, dove un padre e il figlio adolescente sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione a Guarene. Le vittime avevano 57 e 17 anni e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe stato causato da una probabile intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di Paolo Foglino, titolare di un noto ristorante di Alba, e del figlio Francesco. L’abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, lungo la strada che collega Guarene ad Alba.

A dare l’allarme, nella mattinata, è stato un familiare che, non riuscendo a mettersi in contatto con i due, ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e confermare le cause della morte, mentre l’intera comunità locale è sotto shock per la tragica scomparsa dei due.