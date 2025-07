Tragedia nelle Marche: muore Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme

L’atleta austriaco è precipitato con il parapendio a Porto Sant’Elpidio: possibile malore in volo

Felix Baumgartner, celebre base jumper e paracadutista estremo austriaco, è morto ieri pomeriggio a seguito di un tragico incidente avvenuto durante un volo in parapendio nelle Marche. L’uomo, 56 anni, è precipitato nei pressi di una struttura ricettiva di Porto Sant’Elpidio, impattando nei pressi del bordo piscina.

Secondo le prime ricostruzioni, Baumgartner avrebbe perso conoscenza in volo, forse a causa di un malore improvviso. L’impatto con il suolo sarebbe quindi avvenuto quando l’atleta era già privo di vita. Saranno gli accertamenti medico-legali e le indagini dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo a stabilire con certezza le cause della tragedia.

Noto in tutto il mondo per le sue imprese al limite dell’umano, Baumgartner aveva raggiunto la fama globale nel 2012 grazie al salto da oltre 39 chilometri di altezza, direttamente dalla stratosfera, battendo diversi record e diventando un’icona dell’estremo.

L’ambiente degli sport estremi è in lutto per la scomparsa di uno dei suoi simboli più audaci e carismatici.