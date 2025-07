Tragedia sfiorata a Bellaria: turista rischia di soffocare al ristorante

Un 70enne perde conoscenza per un boccone di pollo

A Bellaria Igea Marina, un turista veronese di 70 anni ha rischiato di soffocare per un boccone di pollo durante una cena al ristorante "Wave". Il pezzo di carne gli ha bloccato le vie respiratorie, provocando ipossia e perdita di coscienza. Il personale e alcuni clienti sono intervenuti subito, mentre un infermiere del 118 ha guidato le manovre di disostruzione in videochiamata. Nonostante l’inesperienza, il gruppo è riuscito a far espellere il cibo e l’uomo ha ripreso conoscenza prima dell’arrivo dell’ambulanza. Trasportato all’ospedale di Rimini, è ora fuori pericolo. Provvidenziale l’intervento coordinato tra i presenti e il soccorritore da remoto.