Tragedia sfiorata a Cesena: lei partorisce sola, poi abbandona il figlio

Madre e figlio ricoverati

Una trentenne con ritardi cognitivi ha partorito in casa, senza assistenza, a Cesena. Dopo la nascita ha abbandonato il neonato vicino ai cassonetti dell’immondizia e, ore dopo, ha chiesto aiuto perché non aveva espulso la placenta. I soccorritori del 118 hanno trovato la donna in stato di shock e il piccolo in ipotermia: entrambi sono stati salvati e portati all’ospedale Bufalini, dove la madre è ora piantonata dai carabinieri.

Il bambino è ricoverato in Rianimazione Neonatale, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. La donna vive in un contesto familiare fragile; anche il padre del neonato, 54enne con disabilità cognitiva totale, era a conoscenza della gravidanza. I servizi sociali avevano già avviato le pratiche per un futuro affidamento, ma il parto improvviso ha impedito l’intervento.

La Procura indaga per tentato infanticidio, ma prima di formulare accuse si dovrà chiarire la dinamica dei fatti e la capacità di intendere e di volere dei coinvolti.