Tragedia sulla Statale 16, travolto e ucciso da più auto a Igea Marina

Fatale l’attraversamento nel buio. Inutili i soccorsi, strada chiusa a lungo

Un 80enne di Santarcangelo è morto lunedì sera, intorno alle 22, travolto da più auto sulla Statale 16 a Igea Marina. L’uomo, aveva fermato la sua Dacia Duster con un amico in una piazzola e, dopo aver attraversato la carreggiata, stava rientrando verso l’auto quando è stato investito da una Range Rover e da altri veicoli in transito. I soccorsi del 118 e i vigili del fuoco non hanno potuto fare nulla; la Statale è rimasta chiusa a lungo. Il conducente della Range Rover e l’amico coetaneo della vittima, che ha assistito impotente alla tragedia, sono rimasti sotto choc.