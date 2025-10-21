Tragedia sulla tangenziale di Forlì: muore travolto da un'auto dopo l’incidente

Gennaro Piscopo, autista di Start Romagna, era sceso dall’auto per mettersi in salvo dopo uno schianto: travolto da una terza vettura, inutili i soccorsi

Tragedia sulla tangenziale di Forlì: Gennaro Piscopo, 48 anni, autista di Start Romagna, è morto travolto da un’auto dopo essere sceso dalla sua vettura finita contro il guardrail. L’incidente è avvenuto domenica sera verso le 23.45. Alcuni giovani si erano fermati per soccorrerlo, ma una terza auto, una Skoda, non è riuscita a evitarli, investendo il gruppo. Piscopo è morto sul colpo, mentre tre persone sono rimaste ferite in modo non grave.

Originario della Campania, viveva a Forlì con il padre, che ha informato l’azienda della tragedia. Start Romagna ha espresso cordoglio per la scomparsa del suo dipendente, in servizio dal 2008.