Tragedia sull'E45, muore un agente di Polizia: investito mentre scortava i tifosi dell'Avellino

L'incidente nel pomeriggio di domenica 18 ottobre a Borello, in direzione Ravenna. Un ferito e pesanti disagi alla circolazione

Tragedia nel pomeriggio di domenica 18 ottobre lungo la E45, dove un agente della Digos di Avellino ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi irpini, in viaggio per seguire la squadra in trasferta. L'incidente si è verificato all'altezza di Borello, in direzione Ravenna, nei pressi dell'area di servizio dell'hotel Letizia, in corrispondenza del chilometro 213+700. Secondo le prime informazioni, l'agente si trovava lungo la superstrada per svolgere il proprio servizio quando è stato travolto dal veicolo. Per lui non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

I soccorsi e le indagini sulla dinamica

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale Anas e i sanitari del 118, impegnati nei soccorsi e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto. Nell'incidente è rimasta ferita anche un'altra persona. La dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell'investimento e sul numero dei veicoli coinvolti. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire la sequenza degli eventi e le eventuali responsabilità. L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo la E45, con disagi per gli automobilisti in transito nel tratto interessato dalle operazioni di soccorso e dai rilievi.

Il cordoglio del Comune di Cesena

La notizia della morte dell'agente ha suscitato profondo cordoglio anche da parte dell'Amministrazione comunale di Cesena, che nel pomeriggio ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima e alla Polizia di Stato. «Una tragedia che colpisce profondamente l'intera comunità cesenate e che richiama il valore e il sacrificio di chi, ogni giorno, serve lo Stato, spesso lontano da casa, e svolge il proprio lavoro al servizio della collettività, con senso del dovere, responsabilità e dedizione», ha dichiarato l'Amministrazione comunale. Il Comune ha quindi rivolto, a nome dell'intera città, le proprie condoglianze alla famiglia del funzionario e a tutta la Polizia di Stato, ricordando l'impegno di chi opera quotidianamente per garantire la sicurezza e il servizio alla collettività. Una morte avvenuta durante lo svolgimento del servizio che lascia una famiglia nel dolore e colpisce l'intera comunità delle forze dell'ordine.