Tragedie in montagna: due morti in Veneto e Piemonte

Uno scialpinista e un escursionista travolti da valanghe in due distinti incidenti

Due persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti causati da valanghe sulle montagne italiane.

Il primo episodio è avvenuto sulle Piccole Dolomiti, nel Vajo Gabene a Recoaro (Vicenza), dove uno scialpinista 50enne è rimasto travolto da una valanga. L’uomo ha riportato gravi ferite ed è deceduto nonostante l’intervento dei soccorritori.

Il secondo drammatico incidente si è verificato in alta Valle Maira, nel comune di Acceglio, a oltre 2.300 metri di quota. Una slavina ha travolto almeno quattro escursionisti. Dalle prime informazioni risulta una vittima, mentre le ricerche sono in corso per individuare eventuali dispersi.

Le autorità e i soccorritori di montagna hanno richiamato l’attenzione sui rischi legati alle condizioni di neve instabile e invitano escursionisti e sciatori a prestare estrema prudenza.