Trascinato via dalla corrente, si salva aggrappandosi a una boa: 70enne tratto in salvo a Portoverde

La Guardia Costiera lo ha rintracciato e riportato in salvo, allertata dalla segnalazione della moglie

Questa mattina (domenica 29 maggio) il personale della Guardia Costiera di Rimini e di Cattolica hanno effettuato il salvataggio di un 70enne, portato via dalla corrente nella zona di mare vicina a Portoverde, dopo essersi tuffato dalla sua imbarcazione. È stata la moglie ad allertare i soccorsi: dopo una breve fase di ricerca, il 70enne è stato ritrovato. Si era aggrappato alle boe di impianto di mitilicoltura ed era in buone condizioni di salute. Messo in salvo, ha deciso di tornare a Portoverde a bordo della sua imbarcazione.