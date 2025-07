Trasferiti i due italiani detenuti negli Usa: ora sono a Miami

Mirabella Costa e Artese lasciano il carcere di Alligator Alcatraz: migliorano le condizioni, ma restano in stato di detenzione per motivi legati all'immigrazione

I due cittadini italiani Gaetano Mirabella Costa, 63 anni, e Fernando Eduardo Artese, 45 anni, sono stati trasferiti dal discusso carcere di Alligator Alcatraz al centro di detenzione per migranti Ice di Chrome, a Miami, in Florida. Lo ha comunicato la Farnesina, informando anche che le famiglie dei due connazionali sono già state avvisate del cambiamento.

Il trasferimento è avvenuto grazie all’intervento del Consolato Italiano a Miami, in seguito alle proteste dei detenuti per le condizioni disumane nel centro situato nelle Everglades, costruito in soli otto giorni sotto l’amministrazione Trump. I due avevano denunciato sovraffollamento, mancanza di privacy e trattamenti degradanti.

Nel nuovo centro di detenzione, le condizioni sono meno dure: Mirabella Costa e Artese hanno ora accesso a piccoli acquisti grazie a un conto ricaricabile dall’esterno, e potranno utilizzarlo anche per l’acquisto del biglietto di rientro in Italia, quando l'autorità giudiziaria statunitense lo permetterà.

Artese potrebbe essere rimpatriato a breve, dopo aver ottenuto un nuovo passaporto temporaneo. Più complessa, invece, la situazione di Mirabella Costa, che dovrà affrontare un'udienza per rispondere ad alcune accuse pendenti.