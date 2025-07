Trasforma i tuoi Xrp e Doge in un guadagno giornaliero fino a 3.200 $ usando Dot Miners

Informazioni su Dot Miners

Questa settimana, XRP ha finalmente superato con successo il livello chiave di $2,65, compiendo un passo decisivo dopo il completamento del modello tecnico a "cup and handle" (tazza con manico). Questo progresso tecnologico non solo ha acceso l’entusiasmo del mercato, ma ha anche attirato un’ingente quantità di capitali. Allo stesso tempo, DOGE, una delle criptovalute più popolari, ha registrato una crescita costante. Di fronte a questa ondata di entusiasmo da parte di investitori e utenti, la piattaforma di cloud mining DOT Miners ha annunciato l’apertura simultanea di canali di mining ad alto rendimento per XRP e DOGE, offrendo così ai detentori un nuovo modo per trarre profitto senza dover fare trading.

Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, gli utenti devono semplicemente trasferire i loro XRP o DOGE sulla piattaforma per accedere al suo sistema di calcolo ad alte prestazioni basato sulla rete Polkadot, con un rendimento giornaliero medio fino a $3.200, senza bisogno di attrezzature hardware. Il servizio è progettato per "ricaricare e minare", con rendimenti accreditati automaticamente ogni giorno e possibilità di prelievo in qualsiasi momento.

Un portavoce di DOT Miners ha dichiarato che il lancio rappresenta una risposta positiva al mercato e offre un nuovo metodo agli investitori ottimisti su XRP e DOGE per “guadagnare mantenendo le proprie criptovalute”:

“Un mercato in crescita è motivo di celebrazione, ma ancora più importante è il fatto che i tuoi asset, anche se fermi, possano generare valore per te ogni giorno.”

Come guadagnare reddito passivo con DOT Miners?

Sono sufficienti tre semplici passaggi per iniziare facilmente il mining:

1. Registrati:

Registrati subito e ricevi un bonus di $15 per iniziare a minare, senza alcuna soglia.

2. Scegli un contratto:

La piattaforma offre una varietà di contratti di mining per soddisfare diversi budget e aspettative di rendimento:

Novice Miner

Investimento: $100 | Durata: 2 giorni | Guadagno giornaliero: $3,5 | Guadagno totale: $100 + $7

Investimento: $100 | Durata: 2 giorni | Guadagno giornaliero: $3,5 | Guadagno totale: $100 + $7 Starter Miner

Investimento: $500 | Durata: 7 giorni | Guadagno giornaliero: $6 | Guadagno totale: $500 + $42

Investimento: $500 | Durata: 7 giorni | Guadagno giornaliero: $6 | Guadagno totale: $500 + $42 Pro Miner

Investimento: $3.100 | Durata: 20 giorni | Guadagno giornaliero: $42,47 | Guadagno totale: $3.100 + $849,4

Investimento: $3.100 | Durata: 20 giorni | Guadagno giornaliero: $42,47 | Guadagno totale: $3.100 + $849,4 Pro Miner

Investimento: $5.100 | Durata: 33 giorni | Guadagno giornaliero: $74,46 | Guadagno totale: $5.100 + $2.457,18

Investimento: $5.100 | Durata: 33 giorni | Guadagno giornaliero: $74,46 | Guadagno totale: $5.100 + $2.457,18 Prime Miner

Investimento: $10.000 | Durata: 40 giorni | Guadagno giornaliero: $155 | Guadagno totale: $10.000 + $6.200

Investimento: $10.000 | Durata: 40 giorni | Guadagno giornaliero: $155 | Guadagno totale: $10.000 + $6.200 Prime Miner

Investimento: $28.000 | Durata: 45 giorni | Guadagno giornaliero: $498,4 | Guadagno totale: $28.000 + $22.428

Investimento: $28.000 | Durata: 45 giorni | Guadagno giornaliero: $498,4 | Guadagno totale: $28.000 + $22.428 Quantum Miner

Investimento: $150.000 | Durata: 45 giorni | Guadagno giornaliero: $3.000 | Guadagno totale: $150.000 + $135.000

3. Ricevi i benefici:

I rendimenti vengono accreditati automaticamente ogni 24 ore, puoi consultare i dettagli in qualsiasi momento. Alla scadenza del contratto, il capitale viene restituito. Nessuna operazione richiesta, rendimenti stabili.

Perché scegliere DOT Miners?

Conformità globale: Piattaforma registrata nel Regno Unito, conforme alle normative finanziarie, trasparente e verificabile.

Piattaforma registrata nel Regno Unito, conforme alle normative finanziarie, trasparente e verificabile. Nessuna soglia per iniziare: Nessuna macchina da mining richiesta, nessuna conoscenza tecnica necessaria, bastano pochi clic per iniziare.

Nessuna macchina da mining richiesta, nessuna conoscenza tecnica necessaria, bastano pochi clic per iniziare. Energia verde: Data center in Nord Europa e Africa, alimentati al 100% da energia rinnovabile, stabili ed ecologici.

Data center in Nord Europa e Africa, alimentati al 100% da energia rinnovabile, stabili ed ecologici. Pagamenti multi-cripto: Supporto per USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, SOL e altre criptovalute principali.

Supporto per USDC, USDT, BTC, ETH, BNB, LTC, XRP, SOL e altre criptovalute principali. Supporto aziendale: Investimento strategico da parte del colosso del mining "Bitmain", piattaforma solida e in crescita costante.

Investimento strategico da parte del colosso del mining "Bitmain", piattaforma solida e in crescita costante. Sicurezza avanzata: Protezione Cloudflare, crittografia SSL EV, autenticazione a più fattori per la massima sicurezza.

Protezione Cloudflare, crittografia SSL EV, autenticazione a più fattori per la massima sicurezza. Programma di referral: Invita amici a registrarsi e acquistare contratti per ricevere un rimborso permanente del 4,5% sull’importo investito da ciascun invitato. Più inviti, più guadagni.

Informazioni su DOT Miners

DOT Miners è una società tecnologica con sede nel Regno Unito, specializzata in servizi di cloud mining per Bitcoin. La piattaforma serve utenti in oltre 100 paesi e mira a promuovere la diffusione delle infrastrutture blockchain attraverso innovazione tecnologica e finanziaria.

Siamo inoltre attivamente impegnati nel sociale, sostenendo l’educazione finanziaria globale, l’inclusione digitale e aiutando sempre più persone ad accedere al mondo delle criptovalute.

Scopri di più: www.dotminers.com