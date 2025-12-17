Trasporto pubblico estivo in Romagna: utenti soddisfatti

L’indagine AMR rivela giudizi positivi su servizi urbani, extraurbani e BRT Metromare

Il 25 novembre 2025, presso Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, sono stati presentati i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction volta a misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi estivi di trasporto pubblico locale nella riviera romagnola.

Dopo i saluti istituzionali dell’Amministratore Unico di AMR, Avv. Leonardo Bernardini, e del Sindaco di San Mauro Pascoli, Moris Guidi, la presentazione – moderata dal Direttore Generale di AMR, ing. Marco Mazzotti – si è svolta davanti a un pubblico numeroso composto da rappresentanti degli Enti Locali, associazioni dei consumatori, associazioni di categoria e aziende di trasporto. L’illustrazione tecnica dei risultati è stata affidata alla società Scenari S.r.l., azienda leader nelle indagini sulla soddisfazione del cliente.

L’indagine estiva riveste un ruolo strategico per un territorio a forte vocazione turistica come la Romagna e consente di intercettare un’utenza diversa da quella tipicamente monitorata nelle campagne autunnali. Il monitoraggio ha coinvolto i servizi urbani ed extraurbani delle tre aree costiere — ravennate-cervese, forlivese-cesenate (con centro su Cesenatico) e riminese — attraverso 2.500 interviste rivolte ai passeggeri di età superiore ai 14 anni, realizzate dal 16 luglio al 3 agosto 2025.

Per la prima volta, nel periodo estivo è stata condotta anche un’indagine specifica sul servizio BRT Metro Mare.

Nonostante il trasporto pubblico locale, a livello nazionale, stia ancora affrontando gli effetti derivanti da pandemia, crisi energetica ed emergenza autisti, nei tre bacini il giudizio complessivo degli utenti rimane stabilmente su livelli medio-alti, con dati particolarmente positivi nella costa riminese.

L’indagine completa è disponibile sul sito di AMR nella sezione “Rapporto con gli utenti”.

Profilo dell’utenza

Anche per l’estate 2025 si conferma un quadro eterogeneo: prevalenza femminile nella costa riminese, prevalenza maschile a Cesenatico e sostanziale equilibrio nell’area ravennate. Le fasce d’età più rappresentate sono quelle tra 20 e 45 anni, con un picco tra i 20 e i 25 anni.

In tutte le aree prevalgono utenti italiani: nella costa riminese si registra la maggiore percentuale di residenti (65%), mentre a Cesenatico si riscontra la quota più elevata di utenti stranieri (18,6%). La presenza di pensionati è più marcata nel Riminese (8,9%), mentre nel Ravennate è prevalente la quota di lavoratori occupati (60%).

Significativa anche la presenza di studenti delle scuole medie inferiori e superiori, soprattutto nelle aree di Ravenna e Cesenatico.

Il titolo di studio più diffuso è il diploma di scuola media superiore: nelle linee della costa riminese raggiunge il 70%, mentre nel territorio riminese si registra anche la percentuale più elevata di laureati (18,4%). Gli utenti residenti utilizzano i servizi principalmente su base giornaliera, con il dato più alto nel Ravennate (38,7%). I non residenti si muovono invece soprattutto per attività di svago e tempo libero.

Abitudini di spostamento

In questa stagione si osserva un utilizzo più frequente del biglietto singolo rispetto all’abbonamento, particolarmente evidente nell’area di Cesenatico; a Rimini, invece, l’abbonamento mensile e annuale si conferma più diffuso.

La conoscenza dei sistemi digitali di acquisto e pagamento dei titoli di viaggio è elevatissima in tutte le aree considerate, con valori superiori al 90%. I servizi registrano un utilizzo costante durante l’intera settimana, sia nelle ore diurne sia in fascia serale (20.00–01.00), con un ricorso particolarmente alto nei fine settimana, soprattutto a Ravenna e Rimini

Valutazioni sulla qualità del servizio

Gli utenti esprimono un giudizio complessivamente positivo. La costa riminese ottiene il punteggio più alto (8,3 su scala 1–10), seguita da Cesenatico (7,4) e Ravenna (7,2).

Le valutazioni hanno riguardato otto macro fattori: organizzazione del servizio, comfort di viaggio, attenzione al cliente, attenzione alle tematiche ambientali, aspetti relazionali, disponibilità dei titoli di viaggio, sicurezza, informazioni e gestione dei reclami.

La soddisfazione degli utenti è straordinariamente alta e diffusa su tutto il territorio: a Cesenatico quasi 9 persone su 10 (98%) hanno dato un voto almeno sufficiente, nel Riminese la percentuale arriva al 97,9%, e nel Ravennate-Cervese al 94,8%.