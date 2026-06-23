Trasporto scolastico, Coriano pubblica il bando per il servizio

L'appalto, del valore di oltre 308 mila euro, riguarda gli anni scolastici dal 2026/2027 al 2029/2030, con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2030/2031

Il Comune di Coriano ha pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico destinato alle alunne e agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale.

L'avvio anticipato della gara consentirà di completare per tempo tutte le procedure necessarie, con l'obiettivo di garantire il servizio già dal primo giorno del prossimo anno scolastico, evitando disagi alle famiglie e possibili periodi scoperti all'inizio delle lezioni.

L'appalto, del valore di oltre 308 mila euro, riguarda gli anni scolastici dal 2026/2027 al 2029/2030, con possibilità di proroga per l'anno scolastico 2030/2031. La procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che consente di valutare non solo l'aspetto economico ma anche la qualità complessiva del servizio offerto.

«Il trasporto scolastico rappresenta un servizio fondamentale per garantire il diritto allo studio e sostenere concretamente le famiglie del territorio – dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini –. Con questa gara vogliamo assicurare continuità, sicurezza ed elevati standard qualitativi per gli studenti che ogni giorno utilizzano il servizio».

«Abbiamo scelto di pubblicare il bando con largo anticipo – aggiunge l'Assessore all’Istruzione Paolo Ottogalli – perché vogliamo che il trasporto scolastico sia operativo fin dal primo giorno di scuola. L'obiettivo è evitare qualsiasi interruzione del servizio e garantire alle famiglie una risposta puntuale e organizzata già all'avvio dell'anno scolastico. A questo si aggiunge la volontà di premiare qualità e affidabilità delle proposte, affinché il servizio risponda ai più elevati standard di sicurezza ed efficienza».

Gli operatori economici interessati potranno presentare la propria offerta attraverso la piattaforma telematica Traspare.

La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 18.00 di mercoledì 22 luglio 2026.

La documentazione completa è disponibile nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti” del sito istituzionale del Comune di Coriano e sulla piattaforma Traspare.