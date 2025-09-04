Altarimini

Travolge un ciclista sulla Marecchiese e fugge: 66enne trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Ricercato un automobilista a bordo di un pickup

A cura di Redazione
04 settembre 2025 18:48
La bicicletta del 66enne
La bicicletta del 66enne
Cronaca
Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, sulla Marecchiese all’altezza di Ponte Baffoni, nel comune di Novafeltria. Intorno alle 18 un ciclista 66enne del posto è stato investito da un pickup mentre percorreva la strada in direzione Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo proveniva dal senso opposto e avrebbe svoltato a sinistra, in curva, verso la strada per Maiolo, urtando violentemente l’uomo in bicicletta. Dopo l’impatto, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Testimoni hanno riferito di un pickup di colore grigio o blu scuro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche del responsabile. In pochi minuti è arrivato anche il 118: il ciclista, ferito e con una copiosa emorragia alla testa, è stato stabilizzato e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le indagini sono in corso per individuare l’automobilista in fuga.

