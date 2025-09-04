Travolge un ciclista sulla Marecchiese e fugge: 66enne trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Ricercato un automobilista a bordo di un pickup

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, sulla Marecchiese all’altezza di Ponte Baffoni, nel comune di Novafeltria. Intorno alle 18 un ciclista 66enne del posto è stato investito da un pickup mentre percorreva la strada in direzione Rimini.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo proveniva dal senso opposto e avrebbe svoltato a sinistra, in curva, verso la strada per Maiolo, urtando violentemente l’uomo in bicicletta. Dopo l’impatto, l’automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Testimoni hanno riferito di un pickup di colore grigio o blu scuro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche del responsabile. In pochi minuti è arrivato anche il 118: il ciclista, ferito e con una copiosa emorragia alla testa, è stato stabilizzato e trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena.

Le indagini sono in corso per individuare l’automobilista in fuga.