Travolta e trascinata da un tir a Savona, muore una studentessa di 22 anni

Valentina Squillace, iscritta alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Genova, perde la vita in un tragico incidente stradale

Una giovane di 22 anni, Valentina Squillace, è deceduta questa mattina a Savona in un grave incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, la ragazza è stata travolta da un tir che l’ha trascinata sotto le ruote. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per la studentessa non c’è stato nulla da fare.

L’incidente è avvenuto in corso Tardy e Benech. I rilievi e le indagini sono attualmente affidati alla polizia locale, che sta cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.