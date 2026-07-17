Trofeo Città di Misano, Lazzari firma il personale nei 1500 metri

Alla manifestazione allo stadio di Misano la San Marino Athletics Academy schiera una squadra inclusiva

Lo Stadio di Misano ha ospitato il 16 luglio il Trofeo Città di Misano. La San Marino Athletics Academy si è presentata alla partenza delle gare del mezzofondo con una squadra inclusiva nel tentativo di ottenere prestazioni di rilievo.

Tentativo che riesce a Luca Lazzari che migliora il proprio tempo sui 1500m di oltre 2 secondi. Il diciasettenne adotta da subito un buon ritmo, riuscendo a correre in progressione e terminando la sua fatica con il tempo di 4’34’’56.

Sui 400m, sono gli atleti paralimpici a sfidarsi. Il più veloce è Ruggero Marchetti, che chiude il giro di pista in 1’14’’31, seguito dal compagno di squadra Teo Flores Lazcano con il tempo di 1’16’’39. Sara Valentini non riesce ad esprimersi al meglio delle sue possibilità e corre in 1’30’’05.