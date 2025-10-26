Tropical Coriano, il "Grandi" ancora indigesto: passa il Cittadella Vis Modena (0-1)
I ragazzi di Scardovi battuti in casa con un gol a inizio ripresa di Fort, traversa di Barbatosta
Tropical Coriano - Vis Cittadella Modena 0-1
TROPICAL CORIANO (3-5-2): Pollini - Brisku, Anastasi, Cannino - Omokaro (21' st Moricoli), Carnesecchi (21' st Danieli), Pasquini (33' st Scarponi), Enchisi (21' st Franco), Bellavista (33' st Vinci) - Pacchioni, Barbatosta. A disp.: De Gori, Bartoli, Rossi, Pungelli. All.: Scardovi.
CITTADELLA VIS MODENA (3-4-2-1): Anino - Sabotic, Boccaccini, Fort - Carretti, Dodaro, Mandelli, Sardella - Sala (29' st Marchetti), Caprioni (36' st Morello) - Formato. A disp.: Celenza, Teresi, Camara, Carrozza, Calanca, Barozzini, Manzotti. All.: Gori.
ARBITRO: Zampieri di Rovigo.
RETI: 12' st Fort.
AMMONITI: Brisku, Barbatosta, Anino, Scarponi.
CORIANO Il Tropical Coriano scivola nuovamente al Grandi contro il Cittadella Vis Modena, alla seconda vittoria consecutiva. Partita combattuta nella prima frazione, con la squadra di casa a creare i maggiori pericoli. Al 4' Enchisi recupera un pallone e serve Carnesecchi, il tiro non inquadra il bersaglio. Al 29' Bellavista serve in profondità Barbatosta che dalla sinistra mette al centro per Pacchioni, il centravanti non trova il tempo per la battuta a rete. Al 44' Carnesecchi libera Barbatosta, il tiro viene respinto dalla traversa. Al 57' il Cittadella Vis Modena passa: cross rasoterra da sinistra e tap-in vincente del difensore imolese Fort. Al 63' spunto personale di Caprioni che non inquadra il bersaglio. La squadra di Scardovi sfiora il pari all'82' con una girata di Pacchioni che sfiora il palo. Nel recupero il tiro del possibile pari di Anastasi termina di poco fuori.