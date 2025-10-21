Tropical Coriano, colpo a sorpresa: tesserato il centrocampista Danieli

Regista classe 1998, lo scorso anno al Chievo Verona, Era svincolato

Un colpo a sorpresa per il Tropical Coriano, che ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista classe 1998 Nicola Danieli. Cresciuto nel settore giovanile del club clivense, il nuovo play corianese vanta un’importante esperienza maturata tra Serie C e D: 102 presenze tra i professionisti e 85 in quarta serie. Conclusa la trafila nel vivaio, nel 2018-2019 approda alla Virtus Verona, dove resta fino al 2021-2022. Successivamente scende in Serie D, vestendo le maglie di Adriese, Clivense e, nell’ultima stagione, della storica società di Verona. La società dà il benvenuto a Nicola, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia della Tropical Coriano. "Fin dai primi contatti sono rimasto colpito dalla passione, dallo spirito e dalla serietà che la società mi ha trasmesso. Ho scelto Coriano perché cercavo un ambiente familiare, ma al tempo stesso ambizioso: un contesto in cui potermi esprimere al meglio, dando il massimo ogni giorno", le parole del neo acquisto.