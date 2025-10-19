Tropical Coriano, primo punto casalingo: Pro Sesto bloccata sul pari (0-0)

Pollini salva la porta con l'aiuto dei legni in due occasioni, Barbatosta il più pericoloso tra i locali

Tropical Coriano - Pro Sesto 0-0

TROPICAL CORIANO: Pollini, Brisku, Bellavista, Pasquini (44' st Franco), Anastasi, Cannino, Carnesecchi (40' st Bartoli), Enchisi, Pacchioni, Barbatosta (40' st Scarponi), Omokaro (44' st Dante Rossi). A disp.: De Gori, Pungelli, Vinci, Fabbri, Mancini. All.: Scardovi.

PRO SESTO: Bongini, Anghileri, Meriggi (35' st Clerici), Pedone (35' st Bortolato), Mapelli, Montesano, Stefanoni, Maspero, Banfi (19' st Manicone), Abruzzese (25' st Altomonte), Maffioletti. A disp.: Lovato, Sant'Ambrogio, Valota, Chiricallo, Borgo. All.: Angellotti.

ARBITRO: Testoni di Ciampino.

ASSISTENTI: Condrut e Aguzzi di Rieti.

AMMONITI: Banfi, Enchisi.

CORIANO Il Tropical trova il primo punto casalingo della stagione, fermando la forte Pro Sesto sul pari a occhiali. Scardovi conferma gli uomini e il 3-5-2 con cui ha espugnato Classe, affidandosi in attacco alla coppia Barbatosta-Pacchioni. Il primo brivido è però a firma Pro Sesto, con l'ex Milan Pedone che al 14' da posizione favorevole non inquadra la porta difesa da Pollini. Al 23' splendido doppio triangolo tra gli attaccanti del Tropical, Barbatosta serve Pacchioni che calcia di poco a lato. Al 34' Pollini è decisivo nel deviare sul palo il tiro di Pedone. Al 40' è Enchisi a fare muro sul tiro a botta sicura di Maffioletti. A inizio ripresa Barbatosta sale in cattedra, mettendo in difficoltà la difesa ospite: al 52' con un tiro di poco a lato, al 61' con un'azione dalla sinistra e tiro parato dal 2006 Bongini. Al 70' è Cannino di testa a mettere alto sugli sviluppi di un angolo, cinque minuti dopo parata prodigiosa di Pollini con l'aiuto della traversa. Al 90' Clerici sfiora il gol beffa, ma il tiro al volo termina a lato.