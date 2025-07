Trovato cadavere di una donna tra gli sterpi a Roma

Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato notato da un passante nel quartiere Tuscolano

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella tarda mattinata di oggi alla periferia della Capitale, in un’area verde a ridosso di via del Mandrione, nel quartiere Tuscolano. A dare l’allarme è stato un passante che stava portando a spasso il cane e ha notato il corpo in una zona isolata tra i cespugli.

Secondo le prime informazioni fornite dagli inquirenti, il corpo sarebbe in avanzato stato di decomposizione, e la morte risalirebbe ad almeno due settimane fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Casilina e la polizia scientifica, che ha effettuato i rilievi.

Un primo esame esterno sul corpo non ha evidenziato segni di violenza, ma saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire le cause del decesso. Al momento, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, inclusa quella di una morte naturale o per overdose.

La donna non aveva con sé documenti, e si lavora ora per risalire alla sua identità attraverso impronte digitali e altri riscontri. Le indagini sono in corso.