Trovato morto davanti al pc con una maschera antigas

Dramma nel Teramano: 27enne di Roseto degli Abruzzi avrebbe inalato gas refrigerante

Tragedia nella serata di ieri a Roseto degli Abruzzi, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato privo di vita nella propria abitazione. A rinvenire il corpo sono stati i genitori, che lo hanno trovato seduto davanti al computer, con indosso una maschera antigas attraverso la quale avrebbe inalato del gas refrigerante.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo i primi rilievi, sul corpo del giovane non sarebbero presenti segni di violenza o lesioni compatibili con un’aggressione.

Gli inquirenti stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause della morte. Non viene esclusa l’ipotesi di un gesto volontario, così come la possibilità che il ragazzo possa essersi lasciato coinvolgere in una delle pericolose sfide che circolano sui social e su alcune piattaforme di streaming. Al momento, però, non emergono elementi concreti a sostegno di questa pista.

La Procura ha disposto il sequestro del computer, del cellulare e di altro materiale informatico per approfondire eventuali collegamenti con quanto accaduto.