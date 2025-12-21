Trovato morto il 16enne sparito dopo la cena con gli amici

Il cadavere di Dario Cipullo rinvenuto in un canale nel Novarese

È finita nella maniera più tragica la ricerca di Dario Cipullo, 16 anni, scomparso nella notte tra venerdì e sabato dopo una cena con gli amici. Il giovane, atleta della squadra Under 18 del Gattico Rugby, non era rientrato a casa dopo la serata.

Le ultime tracce di Dario risalgono a pochi passi dal centro commerciale San Martino, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione, dove si era fatto lasciare da alcuni amici per raggiungere a piedi la propria casa.

La famiglia ha lanciato l’allarme ieri mattina, quando i genitori si sono accorti che il ragazzo non era mai rincasato e che il suo telefono risultava spento. Nella giornata di oggi, il corpo di Dario è stato purtroppo rinvenuto nel canale Cavour, nel Novarese.

Le autorità locali hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della tragedia.