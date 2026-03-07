Trovato morto in mare il 50enne scomparso dall’Infermi
Il corpo è stato trovato nei pressi del porticciolo di Viserba
A cura di Redazione
07 marzo 2026 07:21
Si sono concluse in tragedia le ricerche del 50enne riminese che mercoledì si era allontanato volontariamente dall’ospedale Infermi, dove era ricoverato.
Il corpo dell’uomo è stato trovato ieri mattina intorno alle 11 in mare, nei pressi del porticciolo di Viserba. Indossava pantaloni corti, calzettoni in neoprene e una felpa. Il cadavere è stato recuperato e portato a riva dai Vigili del fuoco.
Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, 118, polizia e carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’anziano. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza.