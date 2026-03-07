Trovato morto in mare il 50enne scomparso dall’Infermi

Il corpo è stato trovato nei pressi del porticciolo di Viserba

Si sono concluse in tragedia le ricerche del 50enne riminese che mercoledì si era allontanato volontariamente dall’ospedale Infermi, dove era ricoverato.

Il corpo dell’uomo è stato trovato ieri mattina intorno alle 11 in mare, nei pressi del porticciolo di Viserba. Indossava pantaloni corti, calzettoni in neoprene e una felpa. Il cadavere è stato recuperato e portato a riva dai Vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenuti Guardia costiera, 118, polizia e carabinieri, che stanno ricostruendo le ultime ore di vita dell’anziano. Dai primi accertamenti non emergerebbero segni di violenza.