Truffa milionaria alla Onlus dell’Opera del Duomo: sequestrato un residence di lusso a Milano

Nove persone fermate per un raggiro da 1,7 milioni ai danni dell’ente che gestisce i monumenti simbolo di Firenze. Nell’inchiesta anche un sequestro in centro a Milano

La Procura di Brescia ha smascherato una sofisticata truffa ai danni dell’Opera di Santa Maria del Fiore, la onlus che sovrintende a monumenti iconici di Firenze come il campanile di Giotto e il battistero di San Giovanni. L’ente sarebbe stato indotto a versare oltre 1,7 milioni di euro su un conto corrente fittizio, convinto che si trattasse del pagamento legittimo di alcune fatture.

Secondo gli inquirenti, la banda avrebbe orchestrato un sistema di fatture false e movimentazioni illecite di denaro, riuscendo in soli sei mesi a far transitare sui propri canali un giro d’affari di circa 30 milioni di euro. Per questo la Procura ha disposto il fermo di nove persone, accusate a vario titolo di truffa, riciclaggio e frode fiscale.

Parallelamente, nell’ambito di un filone d’indagine sull’urbanistica milanese, sono scattati i sigilli per un residence di lusso nel quartiere Brera. L’immobile, secondo gli investigatori, sarebbe stato realizzato a seguito della demolizione illegittima di un edificio del Settecento, concesso poi al costruttore con un maxi sconto considerato irregolare.

Le indagini proseguono per ricostruire l’intera rete dei flussi di denaro e i collegamenti tra i vari episodi, al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilità.