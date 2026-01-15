Truffa vacanze a Rimini: 30mila euro di caparre sparite, chiesto il carcere

Si fingeva agente immobiliare per affittare case già occupate

Si fingeva agente immobiliare e pubblicava annunci online per affittare case vacanza inesistenti o già occupate. Un 63enne barese è a giudizio per truffa aggravata: la Procura ha chiesto 3 anni e 8 mesi di reclusione e una multa da 2.500 euro. L’uomo, difeso dall’avvocato Leanne Arceci, avrebbe incassato tra il 2017 e il 2018 circa 30mila euro di caparre da decine di vacanzieri diretti tra Marina Centro e Marebello. In un caso si sarebbe finto incaricato di un hotel di Rimini, ottenendo oltre 16mila euro. Il processo è stato rinviato a fine gennaio per repliche e sentenza.