Truffe a persone fragili: smantellato giro di smartphone e tablet, due arresti

Circonvenzione di incapaci ed estorsione

A cura di Glauco Valentini Redazione
20 dicembre 2025 08:16
Rimini
Cronaca
Un giro di truffe ai danni di persone fragili, attivo anche nel Riminese, è stato smantellato dai Carabinieri di Cesena. Due uomini inducevano soggetti in difficoltà socioeconomica tra le province di Rimini e Forlì-Cesena a sottoscrivere finanziamenti per acquistare smartphone e tablet di ultima generazione, trattenendo poi la merce e lasciando alle vittime debiti per migliaia di euro in cambio di pochi contanti.

L’indagine della Procura di Forlì ha accertato sei vittime, dieci operazioni illecite e beni sottratti per circa 30mila euro. In alcuni casi i truffatori avrebbero minacciato le commesse dei negozi di elettronica per costringerle a concludere le vendite. I due arrestati sono stati rintracciati a Torino e dovranno rispondere di estorsione, truffa e circonvenzione di persone incapaci.

