Truffe digitali sempre più sofisticate: cittadini a confronto a San Clemente con la Polizia Postale

L’iniziativa “Non cadere nella rete” al Teatro Giustiniano Villa

Si è svolta ieri sera (venerdì 12 dicembre), al Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale, l’iniziativa “Non cadere nella rete”, promossa nell’ambito del Progetto Digitale Facile – Unione della Valconca. Un appuntamento partecipato e attento, che ha confermato quanto il tema della sicurezza digitale sia oggi sentito da cittadini di tutte le età.

L’incontro, realizzato all'interno del Progetto Digitale Facile di Regione Emilia-Romagna, attuato da Unione della Valconca e Cooperativa Sociale “Il Gesto”, in collaborazione con la Polizia Postale di Rimini e il Comune di San Clemente (presente con l’assessora Stefania Tordi), ha avuto l’obiettivo di fare chiarezza su un fenomeno sempre più diffuso e insidioso: quello delle truffe online, oggi rese ancora più sofisticate dall’uso dell’intelligenza artificiale.

Durante la serata, insieme agli agenti della Polizia Postale, sono stati affrontati casi concreti e situazioni quotidiane in cui molti cittadini possono riconoscersi. Dalle mail fraudolente ai falsi messaggi, dalle telefonate automatizzate ai chatbot ingannevoli, fino alle truffe sentimentali e alle false promesse di guadagni facili, il quadro emerso ha restituito la complessità di un contesto digitale in continua evoluzione. Proprio per questo, l’attenzione si è concentrata sugli strumenti pratici e sulle buone abitudini utili a difendersi e a riconoscere i segnali di pericolo prima che sia troppo tardi.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di facilitazione digitale avviato dall’Unione della Valconca, che ha portato all’apertura di tre punti di supporto sul territorio, a Morciano di Romagna, Saludecio e Montescudo-Monte Colombo. Spazi pensati per accompagnare i cittadini nell’uso quotidiano del digitale, offrendo assistenza gratuita per l’attivazione dello SPID, l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico, i pagamenti online, la gestione di account e password e l’utilizzo dei principali servizi della pubblica amministrazione.