Truffe estive su Subito.it, incassò 30mila euro: condannato 62enne residente a Rimini

Condannato a 2 anni e 10 mesi: truffava mentre era già ai domiciliari

Condanna a 2 anni e 10 mesi per un 63enne di origini baresi, residente da anni in riviera, accusato di aver truffato almeno dieci famiglie con annunci online di case vacanza inesistenti. Tra il 2017 e il 2018 l’uomo avrebbe incassato circa 30mila euro chiedendo caparre tra i 400 e i 1.200 euro per alloggi mai esistiti, pubblicizzati su siti come Subito.it.

All’epoca dei fatti era già agli arresti domiciliari per truffa. La pena, inferiore ai quattro anni, non comporta il carcere. Il pubblico ministero aveva chiesto 3 anni e 8 mesi di reclusione e 2.500 euro di multa. L’imputato, assistito dall’avvocata Leanne Arceci del foro di Rimini, ha annunciato ricorso in appello. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni.