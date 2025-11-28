Trump decreta lo stop all’immigrazione dai “Paesi del Terzo Mondo”
Il presidente Usa annuncia una “pausa permanente”: “Solo la migrazione inversa può salvarci”
Il presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha dichiarato – in un post su Truth Social –, che intende «sospendere permanentemente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo». Lo scopo, secondo lui, è «consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente».
Nel messaggio, Trump parla di porre fine a «milioni di ammissioni» approvate durante l’amministrazione precedente, revocare i benefici federali ai non cittadini, denaturalizzare chi «minaccia la tranquillità interna» e deportare chi viene considerato “non un assetto netto” per gli Stati Uniti.
Secondo il presidente, l’unica soluzione possibile è una “migrazione inversa”: chi – a suo giudizio – non contribuisce o non ama l’America, non «resterà qui a lungo».
La decisione arriva a poche ore da una sparatoria a Washington, D.C., nella quale una guardia della National Guard è rimasta uccisa: l’autore del gesto sarebbe un cittadino afghano entrato negli Usa con un programma di reinsediamento.