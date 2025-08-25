Trump evoca la revoca delle licenze per Abc e Nbc: “Una minaccia alla nostra democrazia”

Il presidente attacca le reti come “fake news”: “97 % di notizie negative su di me”. Propone sanzioni o revoche di licenza per quello che definisce giornalismo fazioso

In una serie di post pubblicati la sera del 25 agosto 2025 sulla sua piattaforma Truth Social, il presidente Donald Trump ha attaccato duramente le reti televisive ABC e NBC, definendole “due delle peggiori e più faziose reti della storia” e accusandole di trasmettere «97 % di storie negative su di me»

“Se così fosse, sarebbero semplicemente un braccio del Partito Democratico e, secondo molti, la loro licenza dovrebbe essere revocata dalla FCC. Io sarei totalmente a favore, perché sono così faziose e false, una vera minaccia per la nostra democrazia!!!” ha scritto Trump. Ha inoltre chiesto che le reti paghino "milioni di dollari all'anno" per l’uso delle frequenze pubbliche, affermando che “journalism corrotto non dovrebbe essere premiato, ma terminato”.

Reazioni e contesto legale

Impossibilità legale: La Federal Communications Commission (Fcc) non concede licenze direttamente alle reti nazionali come Abc e Nbc, bensì alle loro affiliate locali. Revocare una licenza per contenuto giornalistico sarebbe altamente controverso e probabilmente violerebbe il Primo Emendamento della Costituzione Usa.

Precedenti storici ed esperti: Tentativi simili in passato sono stati già respinti dai tribunali. Esperti in diritto dei media evidenziano come punitive tale misura minerebbe i principi di libertà di stampa protetti dalla Costituzione.

Evoluzione della guerra mediatica: Questo episodio si inserisce in una lunga storia di conflitti tra Trump e i media mainstream, simile a una campagna continua contro ciò che definisce “fake news”