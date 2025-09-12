Trump: “I droni russi in Polonia potrebbero essere un errore”

Varsavia mobilita 40.000 soldati al confine orientale. La Nato rafforza le difese, mentre cresce la tensione internazionale

La Polonia ha deciso di schierare 40.000 soldati lungo il confine con Russia e Bielorussia dopo lo sconfinamento di droni russi sul proprio territorio. Contestualmente, la NATO ha rafforzato le difese sul fianco orientale dell’Alleanza.

Varsavia ha chiesto e ottenuto per oggi una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha incontrato gli ambasciatori dell’Unione Europea per discutere la situazione.

Il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha espresso forte preoccupazione: «Siamo sull’orlo di un baratro».

A ridimensionare parzialmente l’allarme è arrivata in serata la dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale i droni russi in Polonia «potrebbero essere stati un errore». Ha però aggiunto: «In ogni caso non sono contento di nulla che abbia a che fare con tutta quella situazione. Ma spero che stia per finire»