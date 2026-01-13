Trump minaccia l’Iran: rischio escalation, Onu e Mosca preoccupati

Il presidente Usa incita le proteste e annuncia aiuti; Mosca denuncia minacce inaccettabili

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato le pressioni sull’Iran, esortando gli iraniani a continuare a manifestare e a “prendere il controllo delle istituzioni”. In un annuncio dalla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: “Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani, l’aiuto è in arrivo”.

Le parole del presidente statunitense hanno suscitato una dura reazione da Mosca, che ha definito le minacce verso Teheran “inaccettabili” e ha avvertito che un eventuale attacco all’Iran avrebbe “conseguenze disastrose”.

Nel frattempo, continua a crescere il bilancio delle vittime delle proteste e della repressione interna. Secondo Iran International, il numero dei morti sarebbe almeno 12.000, molti dei quali sotto i 30 anni; il governo iraniano ne conta circa duemila. Domani potrebbe essere eseguita la pena di morte di un 26enne arrestato insieme a migliaia di altri manifestanti.

La comunità internazionale si è detta allarmata: l’ONU ha espresso sgomento per le violenze, mentre l’Unione Europea ha annunciato nuove sanzioni contro il regime degli ayatollah. L’Italia ha convocato l’ambasciatore iraniano a Roma per manifestare la propria protesta.