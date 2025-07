Trump minacciò di bombardare Mosca e Pechino: rivelazioni da un audio del 2024

La rivelazione in un audio del 2024 ottenuto dalla Cnn

Secondo un audio inedito ottenuto dalla Cnn, durante una raccolta fondi privata nel 2024, Donald Trump avrebbe dichiarato di aver minacciato Vladimir Putin di "bombardare Mosca a tappeto" se la Russia avesse invaso l’Ucraina. Una minaccia simile sarebbe stata rivolta anche al presidente cinese Xi Jinping in caso di un’aggressione a Taiwan, con l’avvertimento che gli Stati Uniti avrebbero colpito Pechino.

Le registrazioni, mai diffuse prima, risalirebbero a eventi a porte chiuse a New York e in Florida e sono state ottenute dai giornalisti Josh Dawsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf per il loro libro "2024". Nello stesso contesto, Trump avrebbe anche proposto di espellere dal Paese gli studenti coinvolti in proteste pro-palestinesi nei campus universitari.

Trump ha sostenuto che, se fosse stato presidente, avrebbe impedito sia la guerra in Ucraina che il conflitto a Gaza. La sua campagna elettorale non ha commentato le rivelazioni. Dal Cremlino, il portavoce Dmitry Peskov ha minimizzato, definendo lo stile di Trump "rude ma noto", sottolineando che Mosca resta tranquilla.