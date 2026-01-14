Trump non cede: "La Groenlandia ci serve a tutti i costi"
Vertice a Washington, muro della Ue, l'allarme di Berlino
Trump insiste nel giorno del vertice a Washington sulla Groenlandia. 'L'isola serve agli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale, qualunque cosa al di sotto del nostro controllo è inaccettabile', avverte su Truth. 'Minacce inaccettabili', secondo il Parlamento europeo. Per la leader della Commissione Ue von der Leyen 'la Groenlandia appartiene solo al suo popolo'.
A Washington l'incontro tra Vance, Rubio e i ministri degli Esteri di Copenaghen e Nuuk. La Danimarca annuncia il 'rafforzamento' della presenza militare sull'isola, la Svezia invia soldati per esercitazioni in coordinamento con Copenaghen. A Nuuk corsa ai cappellini anti-Trump: 'Make America go away'. Berlino: 'Il legame transatlantico si va dissolvendo'.