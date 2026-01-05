Trump torna a rivendicare la Groenlandia, tensioni con l’Europa

L’Unione europea difende l’integrità territoriale dell’isola. Danimarca e governo groenlandese respingono le parole del presidente Usa. Starmer schiera il Regno Unito al fianco di Copenaghen

Donald Trump torna a far discutere con nuove dichiarazioni sulla Groenlandia, rilanciando una posizione che riapre un fronte diplomatico con l’Europa. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti ribadito che Washington “ha bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale”, sostenendo che la Danimarca “non sarebbe in grado di occuparsi adeguatamente” del territorio artico, autonomo ma parte del Regno danese.

Le parole del leader americano hanno provocato una dura reazione sia a Copenaghen sia a Nuuk, capitale della Groenlandia. Il primo ministro del territorio artico, Múte Bourup Egede Nielsen, ha respinto con fermezza le affermazioni di Trump: “Adesso basta. Siamo aperti al dialogo e alla cooperazione, ma solo nel pieno rispetto del diritto internazionale e della nostra autonomia”. Nielsen ha ribadito che la Groenlandia “non è in vendita” e che il suo futuro spetta esclusivamente ai groenlandesi.

La questione ha rapidamente assunto una dimensione europea. L’Unione europea è intervenuta chiedendo il rispetto dell’integrità territoriale della Groenlandia, sottolineando che si tratta di un territorio autonomo che va tutelato. “La sovranità e l’autonomia devono essere rispettate”, ha fatto sapere un portavoce di Bruxelles, ricordando i principi fondamentali del diritto internazionale.

A rafforzare il fronte europeo è arrivata anche la presa di posizione del Regno Unito. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato che Londra è “al fianco della Danimarca”, esprimendo pieno sostegno a Copenaghen di fronte alle pressioni statunitensi. Una dichiarazione che segna un chiaro allineamento con gli alleati europei su una questione geopolitica sempre più sensibile.

La Groenlandia, ricca di risorse naturali e strategicamente cruciale nell’Artico, è da tempo al centro di interessi internazionali, soprattutto in un contesto di competizione globale e di crescente attenzione militare nella regione. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Trump rischiano di inasprire i rapporti transatlantici, riaccendendo tensioni che l’Europa considera chiuse da tempo.