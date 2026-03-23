"Tu che fai, non parti?" Riccione arriva a Milano con un murale da 170 metri quadrati

Dal periodo di Pasqua e per tutto aprile, l’opera di Outdoora porta i colori e le cabine della Perla Verde tra il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti

Da Pasqua, nel cuore di Milano, un'esplosione di colori porterà tutta l'energia di Riccione in città. Un maxi murale di 170 metri quadrati apparirà nell'area di Porta Nuova, tra il Bosco Verticale e piazza Gae Aulenti, simboli della Milano contemporanea, e resterà visibile per tutto il mese di aprile.

L'opera, realizzata da Outdoora nell'ambito di un progetto di socialARTvertising, raffigura i colori vibranti di Riccione con le silhouette delle sue iconiche cabine da spiaggia sullo sfondo. È la seconda edizione consecutiva di una campagna che la Perla verde ha scelto di portare in una delle vetrine più prestigiose d'Europa per promuovere la propria identità turistica attraverso l'arte urbana.

La scelta del periodo è strategica: il murale sarà visibile in concomitanza con la Milan Design Week, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al design e alla creatività, capace di attrarre creativi, professionisti, media e visitatori da tutto il mondo, un pubblico ideale nella fase dell'anno in cui si pianificano le vacanze estive.

Il socialARTvertising è un format che unisce marketing e arte urbana, sfruttando la forza visiva e culturale dei murales per promuovere un brand territoriale e valorizzare al tempo stesso gli spazi urbani. L'impatto non si esaurisce nell'installazione fisica: fotografie, video e contenuti social trasformano l'opera in un moltiplicatore di visibilità digitale, capace di generare engagement nel tempo.

Il murale punta a raggiungere 2 milioni di utenti in target, grazie all'elevato traffico pedonale e veicolare dell'area, alla presenza internazionale durante la Design Week e alla forte amplificazione sui canali digitali e social.

L'iniziativa si inserisce in una strategia di comunicazione multicanale e diversificata, che fa di Milano una vetrina privilegiata per raccontare Riccione come destinazione contemporanea e creativa, capace di parlare a nuovi pubblici attraverso linguaggi ad alto impatto urbano.





