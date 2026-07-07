Turismo, a Rimini confronto sulle competenze del futuro

Giovedì 9 luglio il Cescot riunisce imprese, studenti e operatori per l'evento finale del corso IFTS dedicato all'innovazione digitale e alla promozione turistica

Il turismo cambia e aumentano le competenze richieste alle imprese per concorrere sul mercato. Per creare un ponte tra formazione e mondo del lavoro, Cescot Rimini organizza giovedì 9 luglio, alle 17.30 al Palazzo del Turismo di Rimini (piazzale Fellini) l'evento conclusivo del percorso IFTS "Tecnico per l'innovazione digitale della promozione turistica", rivolto alle aziende della filiera turistica.

L'incontro "Chi racconta il futuro di Rimini? Idee e visioni a confronto per il turismo di domani" sarà un'occasione per conoscere i giovani che hanno concluso il percorso di alta formazione e gli stage in azienda, confrontandosi sulle nuove professionalità richieste dal settore: comunicazione digitale, promozione del territorio, progettazione di esperienze e storytelling della destinazione.

Ospite dell'iniziativa Coralie Delaubert, direttrice di VisitRimini, che dialogherà con corsisti e operatori sul futuro della promozione turistica di Rimini.

"Le imprese potranno conoscere da vicino giovani già formati - spiega la coordinatrice del corso, Cristina Buldrini - e confrontarsi con Cescot sulle nuove competenze che emergono ogni giorno nel turismo, dalla comunicazione digitale alla promozione esperienziale, dalla gestione dei contenuti alla capacità di raccontare Rimini in modo più contemporaneo".

A raccontare il valore dell'esperienza sono anche i protagonisti. "Questo corso mi ha dato competenze pratiche e mi ha fatto capire quanto oggi le imprese abbiano bisogno di persone capaci di usare gli strumenti digitali, ma anche di leggere il territorio e trasformarlo in contenuti efficaci", racconta una corsista.

Dello stesso avviso un tutor aziendale: "Per un'impresa ospitare uno stagista formato su questi temi significa confrontarsi con competenze nuove e uno sguardo diverso. È un'opportunità per individuare futuri collaboratori e ripensare anche la propria comunicazione".

L'iniziativa si concluderà con un aperitivo di networking tra imprese, studenti, docenti e tutor. Partecipazione gratuita, con iscrizione obbligatoria.