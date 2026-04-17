Turismo in Emilia-Romagna, avvio 2026 in crescita anche nei mesi invernali

Nei primi due mesi dell’anno +3,2% di arrivi e +4,4% di pernottamenti: traina l’estero, bene anche Appennino e città d’arte

Non solo durante l’estate. Il turismo in Emilia-Romagna inaugura il 2026 con un segno positivo anche nei mesi invernali, confermando una tendenza ormai strutturale di progressiva estensione della stagione turistica.

Nel bimestre gennaio-febbraio si registrano 1.102.242 arrivi e 2.702.440 pernottamenti, in crescita rispettivamente del +3,2% e del +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. È quanto emerge dai primi dati provvisori Istat raccolti ed elaborati dall’Ufficio statistica della Regione Emilia-Romagna.

Un risultato che riflette in particolare il buon andamento della componente internazionale, con un incremento del +6,3% negli arrivi e dell’+8,7% nelle presenze, mentre anche il turismo domestico mantiene un segno positivo superiore al 2% per entrambe le voci e continua a rappresentare il 75% degli arrivi e il 71% dei pernottamenti complessivi.

La novità riguarda anche le modalità di diffusione: da quest’anno i dati provvisori saranno pubblicati con cadenza bimestrale e accompagnati dal tasso di risposta dell’indagine, secondo i criteri definiti dal Comstat, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, per la diffusione dei dati non ancora validati da Istat. Il nuovo sistema introduce un elemento di maggiore trasparenza, consentendo di valutare il livello di copertura del dato e prevedendo la pubblicazione solo per i territori che raggiungono determinate soglie.

Nel primo bimestre del 2026, il tasso di risposta in Emilia-Romagna ha raggiunto il 90,3% dei posti letto disponibili nelle strutture aperte.

I dati del primo bimestre 2026

È l’Appennino a registrare la crescita più marcata (+18,53% arrivi e +16,74% presenze), mentre le località collinari segnano il secondo miglior risultato in termini di presenze (+9,33%) e il terzo in termini di arrivi (+6,43%). I grandi Comuni, che concentrano il 52% degli arrivi e il 48% dei pernottamenti regionali, registrano incrementi del +5,26% negli arrivi e del +5,07% nelle presenze; in questo ambito il 32% dei visitatori proviene dall’estero.

Andamento positivo anche per le località termali (+7,22% arrivi e +3,92% presenze), che presentano il tasso di risposta più elevato (quasi il 94%). Nei comuni della Riviera, che concentrano il 22% degli arrivi e il 27% delle presenze complessive, si registra un aumento dei pernottamenti (+2,85%) a fronte di una lieve flessione degli arrivi (-1,67%), con un tasso di risposta vicino al 92%.