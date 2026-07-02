Turismo, Rimini vola nei primi 5 mesi del 2025: superati 1,6 milioni di pernottamenti

Rimini chiude i primi 5 mesi con un +9,7% di presenze

Rimini non si ferma nemmeno fuori stagione. Nei primi cinque mesi del 2025 la città ha toccato un nuovo record: 1.645.065 pernottamenti, il 9,7% in più rispetto al 2024 e addirittura il 37,3% in più sul 2023.

A trainare la crescita è stato soprattutto maggio, con 597.410 pernottamenti contro i 507.958 dello stesso mese nel 2024 e i 325.792 del 2023. Determinanti i grandi eventi fieristici e i due concerti di Vasco Rossi, che hanno generato un indotto da 72 milioni di euro, contro i 61 milioni del maggio precedente.

"La crescita non è casuale", ha commentato il sindaco Jamil Sadegholvaad, sottolineando come il risultato sia frutto degli investimenti fatti per destagionalizzare il turismo e rendere Rimini attrattiva tutto l'anno.