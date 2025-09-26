Turista 18enne palpeggiata in ascensore: portiere di notte condannato a Rimini

La difesa annuncia ricorso in appello

Un portiere notturno 70enne di un hotel di Rivazzurra (Rimini) è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, con pena sospesa, per violenza sessuale ai danni di una turista parmense di 18 anni. L’episodio risale al giugno 2023, quando la giovane, in vacanza con il fidanzato, sarebbe stata palpeggiata dall’uomo all’interno dell’ascensore mentre rientrava in camera.

Il gup Vinicio Cantarini ha emesso la sentenza con rito abbreviato. La difesa, rappresentata dall’avvocato Stefano Caroli, ha annunciato ricorso in appello sostenendo l’innocenza dell’imputato, incensurato fino a oggi.