Turisti ebrei aggrediti a Venezia: insulti, schiaffi e un cane aizzato contro di loro

Una coppia – lui americano, lei israeliana – circondata da un gruppo di dieci uomini: la donna ferita da una bottiglia

Una violenta aggressione a sfondo antisemita ha scosso Venezia nella notte tra il 7 e l’8 settembre. Una coppia di turisti ebrei, un cittadino americano e la moglie israeliana, è stata presa di mira da un gruppo di circa dieci uomini di origine nordafricana in Strada Nuova, all’altezza di Santa Fosca.

L’episodio è iniziato poco dopo mezzanotte, quando gli aggressori hanno notato l’abbigliamento tradizionale ebraico ortodosso indossato dall’uomo. Al grido di “Free Palestine”, il gruppo ha cominciato a insultare i due turisti. In particolare un trentunenne tunisino si è distinto per la violenza verbale e, successivamente, fisica.

La coppia ha cercato di allontanarsi, ma è stata inseguita, accerchiata e sottoposta a frasi ingiuriose e gesti osceni. La situazione è degenerata quando uno degli aggressori ha aizzato contro di loro un rottweiler senza museruola. Subito dopo, il trentunenne ha schiaffeggiato il turista americano, fingendo di tendergli la mano in segno di pace.

L’episodio si è concluso con il lancio di una bottiglia di vetro, che cadendo a terra e frantumandosi ha ferito la donna alla caviglia. Sul caso stanno indagando le autorità, che hanno già identificato alcuni degli aggressori.