Ubriaco si schianta in auto, fugge e simula il furto, denunciato

I fatti la scorsa notte a Ravenna. Fermato dalla Polizia Locale

Prima, ubriaco al volante, si è schiantato contro due veicoli in sosta, ha capottato con l'auto e poi è fuggito a piedi tentando di sviare le indagini con una falsa denuncia. Protagonista della vicenda andata in scena la scorsa notte, intorno all'una e trenta in via Venezia a Ravenna, un cittadino marocchino di 26 anni denunciato con l'accusa di avere rifiuto di sottoporsi a etilometro e drug-test, di guida in stato di ebbrezza e simulazione di reato A bordo di una Mercedes, dopo aver urtato due mezzi parcheggiati, il giovane ha concluso la sua corsa in mezzo alla strada, con l'auto riversa su un fianco. In evidente stato di ubriachezza, si è allontanato dal luogo del sinistro inscenando con le forze dell'ordine il furto del proprio veicolo, subito smentito da una pattuglia della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi del caso che ha acquisito prove e testimonianze sulla sua responsabilità nell'incidente.

Fermato, mentre cercava di nascondersi sotto un veicolo in sosta, il 26enne - che non ha mancato di dare in escandescenza - si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per l'assunzione di alcol e droga. Oltre ad essere raggiunto dalla denuncia, all'uomo sono state contestate numerose violazioni amministrative al Codice della Strada, per un importo complessivo di circa 1.000 euro e la decurtazione di più di 50 punti sulla patente, che gli è stata ritirata, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro.