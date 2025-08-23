Uccisa in casa nel Salernitano, il compagno è irreperibile

A Montecorvino Rovella una 47enne trovata strangolata. Intanto a Roma indagine interna al Policlinico Umberto I dopo la denuncia di molestie durante una Tac

Una donna di 47 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata strangolata. Gli inquirenti stanno cercando il compagno della vittima, al momento irrintracciabile. Nel paese sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Numerosi i punti ancora da chiarire: la donna avrebbe lasciato un biglietto indirizzato alla madre in cui scriveva di avere fatto “una cavolata”.

Intanto a Roma si è aperta un’indagine interna al Policlinico Umberto I dopo la denuncia di una 23enne. In un video diventato virale sui social, la giovane racconta di essere stata molestata verbalmente da un tecnico mentre si preparava a una Tac al cranio. L’uomo, davanti ai colleghi, le avrebbe rivolto la frase: «Se vuoi togliere il reggiseno fai felici tutti». La direzione sanitaria ha reso noto di aver attivato le verifiche interne per accertare quanto accaduto.