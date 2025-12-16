Ucciso a coltellate fuori dal bar dove lavorava: omicidio nel Bresciano

Fermato il presunto aggressore

Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato accoltellato nella serata di ieri all’esterno del bar Bellavista, a Sarezzo, in Val Trompia, in provincia di Brescia. La vittima è Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, che lavorava come barista nel locale di proprietà della moglie.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato colpito con un’arma da taglio per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, dove è deceduto poco dopo il ricovero.

I carabinieri hanno fermato un uomo di 32 anni, di nazionalità moldava, ritenuto il presunto responsabile dell’omicidio. L’uomo si sarebbe presentato spontaneamente alle forze dell’ordine. Sono in corso le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’episodio e le motivazioni che avrebbero portato al gesto.